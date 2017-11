Adventscafé

Mellendorf. Am Sonnabend, 2. Dezember, lädt die katholische Pfarrgemeinde Mellendorf von 14.30 bis 17 Uhr zu einem Adventscafé für Groß und Klein ins Gemeindehaus, Karpatenweg 1, ein. Bei Kaffee und Kuchen können in gemütlicher Atmosphäre unter Anleitung Adventskränze gebunden und weihnachtliche Dekoration hergestellt werden. Auch für die Kinder gibt es im Kinderkeller viel zu entdecken. Zur Deckung der Materialkosten steht eine Spendenbox bereit. Der Erlös des Adventscafés geht in diesem Jahr an „Aktion Kindertraum" in Hannover. „Aktion Kindertraum“ erfüllt Herzenswünsche kranker, behinderter, notleidender, elternloser und benachteiligter Kinder und Jugendlicher.