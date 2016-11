Diesmal wird „Das tapfere Schneiderlein" gespielt

Gailhof. Bei der Adventsfeier mit Kindertheater für alle Gailhofer, Kinder, Eltern und Großeltern, Verwandte und Gäste am Sonntag, 27. November, um 14.30 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) im Jugend-, Gäste- und Seminarhaus, Am Jugendheim 7, in Gailhof spielen 13 Gailhofer Kinder diesmal das Märchen "Das tapfere Schneiderlein". Die Regie führen in bewährter Form Wilma Steinborn, Maggie Garland und Alexandra Garland. Das Stück hat Maggie Garland geschrieben und sie ist auch für die Kostüme verantworlich. Unterstützung kommt von Mareike Boss. Requisite und Bühnenbild gehen auf Steffen Meine, Alexandra Garland und Steffi Marten zurück. Die musikalische Begleitung übernimmt die Flötengruppe Gailhof. Im Anschluss wird zu selbstgebackenem Kuchen und Kaffee eingeladen. Und der Nikolaus hat sich auch angesagt, vorausgesetzt alle sind artig. Der Kostenbeitrag für Erwachsene und Jugendliche beträgt dieses Jahr für die Raumnutzung und die Lautsprecheranlage zwei Euro pro Person. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.