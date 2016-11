Adventsfeier mit Kindertheater

13 Gailhofer Kinder spielen „Das tapfere Schneiderlein“

Gailhof. In diesem Jahr spielen 13 Gailhofer Kinder das Märchen „Das tapfere Schneiderlein“ anlässlich der Adventsfeier am Sonntag, 27. November, um 14.30 Uhr (Einlass ist um 14 Uhr) im Jugend-, Gäste und Seminarhaus, Am Jugendheim 7. Im Anschluss wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Und auch der Nikolaus hat sein Kommen zugesagt. Der Kostenbeitrag für Erwachsene und Jugendliche beträgt dieses Jahr für die Raumnutzung und die Lautsprecheranlage zwei Euro pro Person. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.