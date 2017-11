Adventsflohmarkt

Schwarmstedt. In der Grundschule Schwarmstedt findet am Freitag, 1. Dezember, von 13 Uhr bis 15 Uhr ein Adventsflohmarkt statt. Spielzeug, Bücher, Backmischungen, Gebasteltes und vieles mehr werden von den einzelnen Klassen angeboten. Einige Klassen haben sich auch Mit-Mach-Aktionen wie zum Beispiel „Windlichter basteln“ ausgedacht. Der Erlös aus den Klassenverkäufen kommt den Klassenkassen zugute. Eltern der Schulkinder bieten an ihren Ständen auch privat Dinge zum Verkauf an, sodass es viel zum Gucken und Stöbern gibt.

Für das leibliche Wohl sorgt der Förderkeis der Grundschule mit Kuchen und Getränken. Die Kinder der Grundschule freuen sich über zahlreiche Gäste.