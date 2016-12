Adventskalender

Bissendorf/ Scherenbostel. Am Donnerstag, 15. Dezember, öffnen sich die Fenster und Türen ab 18 Uhr beim Drei-Dörfer-Treff, SeminarAktionsZentrum, Am Husalsberg 7 und nicht wie angekündigt bei Familie Winkler. „Die Chorallen“ bei Familie Winkler, Im Tannengrund 15, sind dann am 19. Dezember dran.