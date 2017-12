Adventskonzert in Helstorf

Helstorf. Am Sonntag, 17. Dezember, um 18 Uhr möchten erstmals wieder seit Jahren alle Chöre und Instrumentalgruppen der Kirchengemeinde Helstorf (nur der neugegründete Kinderchor ist noch nicht dabei) mit adventlichen Klängen ein großes Publikum auf die Weihnacht einstimmen. Neben dem Kirchenchor, und dem weit über die Kirchengemeinde hinaus bekannten „Joy of Gospel“ , beide unter Leitung des Dirigenten André Sitnow, spielen auch das Flötenensemble und der Posaunenchor unter Leitung von Olaf Metterhausen populäre weihnachtliche Weisen ebenso musikalisch ausgefeilt wie altbekannte klassische Stücke. Zu Beginn des Konzertes wird die historische Orgel in all ihrer klanglichen Schönheit ertönen. Am Ende stimmen alle Chöre in den Adventsruf von Felix Mendelssohn-Bartholdy ein: „In das Warten dieser Welt fällt ein strahlend helles Licht“. Das Konzert findet in der Helstorfer Kirche statt. Der Eintritt ist frei. Schon zwei Stunden vor dem Konzert ist in der Pfarrdiele noch einmal der Weihnachtsdeko-Flohmarkt geöffnet und lädt ein bei Keksen und heißen Getränken nach Herzenslust zwischen Christbaumkugeln, Engelchen und Weihnachtsmännern zu stöbern.