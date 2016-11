Adventskonzert in Krelingen

Krelingen. Am Sonnabend, 10. Dezember, nimmt der Shanty-Chor „Graf Luckner“ aus Burgdorf Kurs auf Weihnachten. Ab 17 Uhr präsentiert er in der Kirche des GRZ Krelingen im Rahmen eines Adventskonzerts bekannte Weisen wie „Amazing grace“ und „Stille Nacht“, aber auch seemännische Weihnachtslieder, die von der weihnachtlichen Sehnsucht der Seemänner erzählen. Der Shanty-Chor „Graf Luckner“ blickt bereits auf eine 25-jährige Geschichte zurück. Mit dem Adventskonzert stimmt der Chor die Konzertbesucher in stimmungsvoller Atmosphäre auf Weihnachten ein.

Der Eintritt ist frei. Es wird um eine freiwillige Spende gebeten. Bereits ab 14.30 Uhr kann man sich in der adventlich geschmückten Cafeteria des Krelinger Freizeit- und Tagungszentrums mit Kaffee und Kuchen stärken.