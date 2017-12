Adventskonzert in St. Michaliskirche

Bissendorf. Erneut organisieren der Lions Club und die Musikschule Wedemark ein stimmungsvolles Adventskonzert am Sonntag, 10. Dezember, um 17 Uhr in der historischen St.-Michaelis-Kirche in Bissendorf. Auch in diesem Jahr haben sich Sänger sowie Musiker zusammengefunden, um ein vorweihnachtliches Konzert unter der Leitung von Dieter Stein zu gestalten. Es kommen weihnachtliche Stücke, Gospel- und Kirchenmusik zur Aufführung, begleitet von Klavier, Akkordeon, Violine, Saxophon, Gitarre, Bass und weiteren Instrumenten. Das Programm sieht „The Coconut Orchestra“ und die „Saxophonics“ mit amerikanischen Weihnachtsliedern, „Stringphony“ mit schwedischen Weihnachtsliedern, Violinenbeiträge mit bekannten Weihnachtsliedern wie zum Beispiel „Stille Nacht“, Klaviermusik und Gesang mit klassischen Beiträgen wie zum Beispiel von Mozart, Gitarrenbeiträge mit amerikanischen Weihnachtsliedern, Trompetenstücke, darunter auch „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ sowie Klarinettenbeiträge mit klassischen Weihnachtsliedern vor. Der Eintritt ist frei, über Spenden würde sich der Lions Club freuen. Der Erlös geht an Bedürftige in der Wedemark.