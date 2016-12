Adventsnachmittag

Brelingen. Auch in dieser Adventszeit veranstaltet die Brelinger Dorfgemeinschaft wieder eine Seniorenweihnachtsfeier und lädt alle Brelinger Senioren zu einem Adventsnachmittag am Sonnabend, 10. Dezember, ab 15 Uhr ins Schützenhaus Brelingen ein. In geselliger Runde können alle an der Kaffeetafel gemütlich beisammen sein und sich mit Kaffee, Kuchen und Keksen verwöhnen lassen. Um telefonische Anmeldung unter (01 72) 1 69 92 25 wird gebeten. Die Kosten für den Adventsnachmittag betragen sechs Euro.