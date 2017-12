Adventsnachmittag

Brelingen. Der Adventsnachmittag der Brelinger Dorfgemeinschaft findet am Sonnabbend, 16. Dezember, ab 15 Uhr im Schützenhaus statt. Auch in dieser Adventszeit veranstaltet die Brelinger Dorfgemeinschaft und der Ortsrat wieder eine Seniorenweihnachtsfeier und lädt alle Brelinger Senioren zu einem Adventsnachmittag ein. In geselliger Runde können alle an der Kaffeetafel gemütlich beisammensitzen und sich mit Kaffee, Kuchen und Keksen verwöhnen lassen. Um telefonische Anmeldung wird gebeten bei Erna Grimsehl unter Telefon (0 51 30) 23 35 und Anne März (0 51 30) 95 33 00. Der Unkostenbeitrag für den Adventsnachmittag beträgt 6,50 Euro. Die Dorfgemeinschaft, der Ortsrat und der Wirt freuen sich auf viele Teilnehmer.