Adventssingen

Elze. Der Elzer Kirchenchor lädt ein zum Adventssingen am dritten Advent, 17. Dezember, um 14.30 Uhr in die Elzer Kirche. Altbekannte, fröhliche und weihnachtliche Lieder laden zum Zuhören und Mitsingen ein. Im Anschluss werden die Gäste mit selbst gebackenen Köstlichkeiten und Kaffee verwöhnt. Alle Interessierten sind eingeladen, an diesem Nachmittag dabei zu sein!.