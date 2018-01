Aktivitäten der NaturFreunde Wedemark im Januar

Wedemark. Zur ersten Monatswanderung der Wedemärker NaturFreunde im neuen Jahr

treffen sich die Teilnehmer am Sonntag, 21. Januar, um 10 Uhr am Bahnhof Mellendorf. Von dort startet die insgesamt rund zehn Kilometer lange Tour wie in den Vorjahren in die nähere Umgebung. Abschließend ist eine Einkehr im Café Vatter in Mellendorf vorgesehen. Die Wanderleiterin Ingrid Mehrmann bittet um frühzeitige Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 4 05 18. Gäste sind herzlich willkommen (Gästeobolus drei Euro). Am Freitag, 26. Januar, findet die alljährliche Mitgliederversammlung der NaturFreunde Wedemark um 18 Uhr im

Vereinsheim der Gartenfreunde Mellendorf statt, in diesem Jahr turnusgemäß mit Wahl des Vorstands, des Schiedsgerichts und neuen Revisors. Wie immer ist das Treffen verbunden mit einem kleinen Imbiss.