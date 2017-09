Alien-Cup beim TCB

Bissendorf. Bevor die Tennis-Freiluft-Saison endet, findet am Sonntag, 24. September, von 11 bis 16 Uhr der Alien-Cup, das traditionelle Abschlussturnier, auf der Anlage des TCB statt. Die Startgebühr beträgt fünf Euro (ein Ball inklusive). Es werden gemischte Doppel gespielt. Teilnehmen kann jedes TCB-Mitglied ab 16 Jahren. Auch Gäste bei gleicher Altersgrenze sind herzlich willkommen. Der Meldeschluss ist am Mittwoch, 20. September, um 18 Uhr. Anmeldungen bitte unter www.breitensport@bissendorf.de oder in die Anmeldeliste am Clubhaus.