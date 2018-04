Alkohol am Lenker

Resse. Eine Streife des Polizeikommissariats Mellendorf wurde am Sonnabend gegen 1.20 Uhr auf einen unbeleuchtet fahrenden Radfahrer aufmerksam, der die Osterbergstraße in Resse in Schlangenlinien befuhr und hierbei die gesamte Fahrbahnbreite ausnutzte.

Ein durchgeführter Alco-Test bei dem 20-Jährigen ergab, dass er deutlich mehr Alkohol konsumiert hatte als erlaubt. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.