Alkohol am Steuer

Meitze. In der Nacht zum Mittwoch gegen 2.20 Uhr, wurde ein VW Golf Cabrio im Fuhrberger Weg in Meitze kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten bei dem 36-jährigen Fahrzeugführer fest, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand und ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an. Ob der Beschuldigte im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wird noch überprüft.