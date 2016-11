Alle Jahre wieder...

Adventsmarkt der Kirchengemeinde Helstorf

Helstorf. Überall kann man schon viele Lichterketten sehen, ein sicheres Zeichen dafür, dass die Advents- und Weihnachtszeit anbricht. In Helstorf beginnt diese Zeit traditionell mit dem Adventsmarkt am ersten Advent. Wunderschön geschmückte Buden laden zum Verweilen und Anschauen ein. Natürlich kann man dort auch das eine oder andere Weihnachtsmitbringsel erstehen. Um nicht zu frieren, kann in der Pfarrdiele Kaffee und Kuchen eingenommen werden. Im Obergeschoss wartet der liebevoll eingerichtete Flohmarkt auf interessierte Besucher. Hier gibt es wie in jedem Jahr viele weihnachtliche Kleinigkeiten, die gegen eine Spende abgegeben werden. Natürlich sollte nicht vergessen werden, Lose für die Tombola zu ergattern, um kleine oder große Preise zu gewinnen.Der Adventsmarkt hat aber auch draußen eine Menge zu bieten: Kinderchöre aus Kindergarten und Grundschule singen, der Posaunenchor spielt einige Lieder aus seinem umfangreichen Repertoire. Die Kinder werden mit Bastelangeboten versorgt und können Stockbrot backen, die Eltern und Großeltern dürfen das natürlich auch.Hunger und Durst dürfen gerne mitgebracht werden. Es ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei.Wer am Sonntag, 27. November, noch nichts vorhat, kann einfach nach Helstorf kommen. Der Adventsmarkt beginnt um 13.30 Uhr mit einer Familienandacht in der Helstorfer Kirche, die Verkaufsstände öffnen drinnen und draußen um 14.15 Uhr.Ein offenes Singen soll den Adventsmarkt beschließen, die Stände draußen bleiben aber so lange geöffnet, wie es sich für die Anbieter lohnt.Eine Bitte gibt es noch: Leider gibt es noch nicht genügend Zusagen für Kuchenspenden. Wer Lust und Zeit hat, einen Kuchen zu backen, kann sich bei Petra Seide-Matthies, p.seide-matthies@t-online.de oder Telefon (0 50 73) 14 49 melden.