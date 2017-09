Alleinerziehendentreff

Mellendorf. Einen neuen Treffpunkt für alle Alleinerziehende in der Wedemark gibt es ab sofort im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf. Unter dem Namen „anderthalb“ findet alle zwei Wochen am Dienstagabend von 18 bis 20 Uhr ein Treffen aller Interessierten statt. Unter Leitung von Nicole Wolf trifft man sich zum Austausch und gemütlichem Beisammensein. Kinder sind herzlich willkommen und dürfen gerne mitgebracht werden. Geplant sind auch gemeinsame Unternehmungen und Vorträge. Das nächste Treffen findet am Dienstag, 19. September, um 18 Uhr in Mellendorf, Gilborn 6 im Mehrgenerationenhaus statt. Bei Fragen freut sich Nicole Wolf unter der Telefonnummer (0 51 30) 9 69 01 80 über Interessierte Anrufer.