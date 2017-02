Angelsportverein Aller-Leine informiert

Schwarmstedt. Auf der nächsten Jahreshauptversammlung des Angelsportvereins Aller-Leine am Freitag, 10. Februar, um 18 Uhr im Hotel Bertram steht eine Satzungsänderung an, die vom Finanzamt gefordert wird. Wer sich über den Entwurf frühzeitig informieren möchte, kann dies am Sonntag ab 10 Uhr im Vereinsheim am Schwarmstedter Hafen tun. Dort liegt die neue Satzung zur Einsicht für die Vereinsmitglieder aus.