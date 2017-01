Anhänger mit Holz gestohlen

Meitze. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag, 11 Uhr, bis Sonnabend, 14.30 Uhr, einen mit Brennholz beladenen Pkw-Anhänger. Der Anhänger war im Hastraweg in Meitze am Fahrbahnrand abgestellt gewesen. Es entstand ein Schaden von etwa 600 Euro.