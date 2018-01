Anmeldeschluss für das Kita-Jahr 2018/2019

Wedemark. Bis Ende Januar haben Eltern in der Wedemark noch Zeit, ihre Kinder für die Kindertagesstätten (Krippe, Kindergarten, Hort) und Kindertagespflege anzumelden. Am 31. Januar endet die Anmeldefrist für das Kita-Jahr 2018/2019, danach werden die begehrten Plätze zentral verbindlich vergeben. Anträge können seit Dezember vergangen Jahres online gestellt werden.

„Wenn Eltern eine gute Chance haben wollen, ihr Kind noch in ihrer Wunsch-Kita unterzubringen, dann sollten sie die Anmeldung bald vornehmen“, mahnt Esther Bänsch, Leiterin des Team Kinderbetreuung im Rathaus. Im Februar werden die Betreuungsplätze auf Basis der bis dahin eingegangenen Anmeldungen vergeben. Danach könnten Kinder natürlich auch noch einen Platz bekommen, beruhigt die Teamleiterin. Dann würden die Kinder allerdings in den Einrichtungen untergebracht werden, die dann noch freie Plätze hätten, und das seien nicht immer die nächstgelegenen.

Die Wedemark bietet den Eltern ein zentrales, komfortables und einfaches Anmeldesystem. Die Kita-Anmeldung steht Online zur Verfügung, unabhängig von Öffnungszeiten und Ort. Die Anmeldemaske ist im Internetauftritt www.wedemark.de unter „Schnellfinder“ aufrufbar. Dort finden Hilfesuchende auch alle Informationen zur Kinderbetreuung (Link zu den FAQ) in der Wedemark. Derzeit sind bereits rund 600 Anmeldungen im System erfasst.