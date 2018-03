Anmeldeschluss für IBK-Sonntag

Bissendorf. Am heutigen Mittwoch, 28. März, ist Anmeldeschluss für den verkaufsoffenen Sonntag am 8. April. Die aktuellen Anmeldungen seien überschaubar, so IBK-Vorsitzender Karsten Hölscher. Auf der neuen Homepage gibt es eine Übersichtskarte der bisher angemeldeten Beitriebe und Aussteller: http://www.ibk-bissendorf.de/kalender/verkaufsoffe... Anmeldungen sind bis einschließlich heute noch möglich per Fax an (0 51 30) 9 53 37 63 oder per Email an vorstand@ibk-bissendorf.de.