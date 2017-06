Anmeldungen für den neuen Konfirmandenjahrgang 2017 bis 2019 jetzt auch online

Elze. Erstmalig bietet die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen für den kommenden Konfirmanden-Jahrgang eine Online-Anmeldung an. Alle Jugendlichen, die nach den Sommerferien in die siebte Klasse wechseln beziehungsweise zwölf Jahre alt sind, können angemeldet werden. Die Anmeldung erfolgt über die Internetseite www.kirche-elze.de. Direkt auf der Startseite befindet sich der Link zum Anmeldeformular. Die Konfirmandenzeit in der Kirchengemeinde erstreckt sich über circa eineinhalb Jahre und endet mit der Konfirmation im Jahre 2019 am zweiten Sonntag nach Ostern. In dieser Zeit beschäftigen sich die Konfirmanden mit den zentralen Inhalten des christlichen Glaubens, um zu einer selbstverantwortlichen und eigenständigen Haltung in religiösen Fragen zu kommen.

Der Konfirmandenunterricht findet in zwei Gruppen im 2-Wochen-Rhythmus statt. Er dauert jeweils 90 Minuten. Unterrichtstag ist immer dienstags. Die Gruppen werden beim ersten gemeinsamen Treffen festgelegt.