Anmeldungen für Kindertagesstätten oder Kindertagespflege

Wedemark. Am 1. August 2017 beginnt das neue Kindergartenjahr. Die Anmeldungen für alle Kindertagesstätten (Krippe, Kindergarten, Hort) und die Kindertagespflege in der Gemeinde Wedemark für das Kindertagesstättenjahr 2017/2018 (ab 1. August 2017) sind bis zum 31. Januar 2017 vorzunehmen.

Das Anmeldeformular ist in allen Kindertagesstätten sowie im Internet unter www.wedemark.de (Suchbegriff: „Anmeldung“) und bei der Gemeinde Wedemark, Team Kinderbetreuung, Fritz-Sennheiser-Platz 1, 30900 Wedemark erhältlich. Die Anmeldungen können sowohl in den Kindertagesstätten als auch im Team Kinderbetreuung abgegeben werden. Sofern eine Dringlichkeit zur Aufnahme besteht (zum Beispiel Berufstätigkeit) sollte zusammen mit der Anmeldung auch das entsprechende Formular „Dringlichkeitsnachweis zur Kinderbetreuung“ (ebenfalls im Internet, in den Kindertagesstätten oder bei der Gemeinde Wedemark erhältlich) eingereicht werden, damit die Dringlichkeit bei der Platzvergabe berücksichtigt werden kann.

Anmeldungen für einen Platz in der Kindertagespflege (Betreuung durch eine Tagesmutter oder einen Tagesvater) können nur im Familien- und Kinderservicebüro im Rathaus der Gemeinde Wedemark erfolgen. Ansprechpartnerin hierfür ist Ronja Babek-Fuls unter Telefon (0 51 30) 58 12 93. Für weitere Informationen stehen Interessierten die Mitarbeiterinnen vom Team Kinderbetreuung gern zur Verfügung: Für die Ortschaften Mellendorf und Hellendorf Bettina Herweg unter Telefon (0 51 30) 58 12 76, für die Ortschaften Elze, Oegenbostel, Abbensen und Resse Melanie Keil unter Telefon (0 51 30) 58 12 83 und für die Ortschaften Brelingen, Wennebostel, Bissendorf und Bissendorf-Wietze Esther Bänsch unter Telefon (0 51 30) 58 14 66.