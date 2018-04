Anmeldungsstart für den dritten Meitze Garagenflohmarkt

Meitze. Wie schon in den letzten beiden Jahren findet auf Wunsch von nahezu allen Teilnehmern des letzten Marktes auch dieses Jahr der dritte Meitzer Garagenflohmarkt statt, diesmal am Sonnabend, 2. Juni, von 10 bis 16 Uhr. Anmeldungen werden ab sofort bis zum 1. Mai angenommen bei: Briefkasten von Michaela Marquardt, Dorfstraße 3a, 30900 Wedemark-Meitze (Zettel einwerfen), E-Mail an karstenmolesch@gmail.com oder telefonische Anmeldung bei Karsten Molesch unter Telefon (01 51) 22 63 54 90. Die Anmeldegebühr beträgt fünf Euro. Aus den Einnahmen werden die Kosten für den Druck der Plakate und Flyer gedeckt, der Überschuss geht an den Verein MitienanderWedemark. Wie immer wird ein Plan mit allen angemeldeten Ständen erscheinen, den alle Besucher bekommen können.