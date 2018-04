Arbeitsgruppe soll gegründet werden

Wennebostel. Der Schlauchturm in Wennebostel ist in die Jahre gekommen und eine Renovierung macht Sinn, bevor die Schäden so groß werden, dass ein Abriss unausweichlich ist. In der letzten Ortsratssitzung des Ortsrates Wennebostel wurde der Vorschlag gemacht, eine Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, die alle erforderlichen Aspekte behandelt. Hierzu zählen insbesondere: Umfang der Restaurierung, Finanzierung über zusätzliche Spenden, Fördergelder, Außengestaltung und weitere Nutzung.

Interessierte Bürger von Wennebostel werden gebeten, an einer ersten Besprechung am Donnerstag, 3. Mai, in der Gaststätte Bludau um 18 Uhr teilzunehmen.