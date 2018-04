Arbeitskreis Inklusion fährt in das Taubblindendorf

Wedemark. Am Dienstag, 22. Mai, bietet der Arbeitskreis Inklusion eine Fahrt nach Fischbeck (Hessisch/Oldendorf) in das „Taubblinden-Dorf“ an. Der Bus steht um 12.30 Uhr in Bissendorf, Am Markt bereit, die Rückkehr wird circa 18 Uhr sein. Es entstehen lediglich Kosten für das Kaffeetrinken in Fischbek (circa sieben Euro). Wie auch in den vergangenen Jahren wird diese Fahrt mit einem Spezialbus durchgeführt, der auch Rollstuhlfahrern die Mitfahrt ermöglicht. Wer teilnehmen möchte melde sich bitte unter Telefon (0 51 30) 86 69 an und vermerke bei der Anmeldung, ob ein Rollstuhlplatz benötigt wird.