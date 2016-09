Arbeitskreis trifft sich

Bissendorf. Der Arbeitskreis für die Inklusion von Menschenmit Behinderungen kommt am Mittwoch, 21. September, um 19 Uhr im Bürgerhaus in Bissendorf zusammen. Die VHS Hannover-Land bietet im Oktober und November an zwei Samstagvormittagen jeweils Seminare über die UN-Behindertenrechtskonvention an. Der AK möchte diese Angebote mit vorbereiten. Eingeladen sind alle Interessierten. Und ein Hinweis: Der AK ist mit einem Info-Stand auf dem Bissendorfer Sonntag am 25. September vertreten.