Arbeitskreis trifft sich

Bissendorf. Der Arbeitskreis für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen trifft sich am Mittwoch, 16. November, um 19 Uhr im Bürgerhaus in Bissendorf. Es ist die letzte Sitzung in diesem zu Ende gehenden Jahr. Der Arbeitskreis hofft auf rege Beteiligung.