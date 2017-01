Arbeitskreis trifft sich

Bissendorf. Der Arbeitskreis für die Inklusion von Menschen mit Handicap kommt am Mittwoch, 18. Januar, um 19 Uhr im Bürgerhaus in Bissendorf zusammen. Es geht um die Jahresplanung von Themen und Aktionen in diesem Jahr. Beiträge und Anfragen sind gern gesehen. Auch neue Teilnehmer sind herzlich willkommen.