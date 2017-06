Arbeitskreissitzung

Letztes Treffen vor den Ferien

Bissendorf. Der Arbeitskreis für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen kommt am Mittwoch, 21. Juni, um 19 Uhr im Bürgerhaus in Bissendorf zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause zusammen. Geplant ist ein Erzählabend. Erzählt werden soll vom Besuch der Pestalozzistiftung in Großburgwedel, von der Teilnahme am WedeMarkt in Mellendorf, von der Nutzung des Mehrgenerationenhauses (bisher Bertold-Otto-Schule) in Mellendorf, von den Vorbereitungen zum inklusiven Tennsturnier in Bissendorf, von der Diskussionsveranstaltung über barrierefreie Arztpraxen in Hannover-Bothfeld/Sahlkamp, vom Halteverbot an der Industriestraße in Mellendorf und von seiner Missachtung, von Erfahrungen mit betreutem Wohnen. Auf den Prüfstand soll die Maßnahme „Inklusion an Schulen“ gestellt werden. Eingeladen sind alle Interessierten, die auch etwas zu erzählen haben oder Fragen haben.