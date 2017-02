Arbeitssitzung

Mellendorf. Die Historische AG Wedemark lädt wieder zu einer Arbeitssitzung am Mittwoch, 22. Februar, um 19.30 Uhr ins Gemeindehaus der evangelischen Kirche in

Mellendorf ein. Thema ist: „Das Tor zur Heide – die Wedemark“, also die Entwicklung, der Tourismus. Wie immer wird ein Obolus von zwei Euro erhoben.