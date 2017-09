Arbeitssitzung der Historischen AG Wedemark

Mellendorf. In der Historischen AG Wedemark wird beim nächsten Treffen am Mittwoch, 27. September, über die Reformation in der Wedemark referiert. Der Veranstaltungsort ist das Gemeindehaus der evangelischen St. Georgskirche in Mellendorf am Kirchweg 3. Wie immer wird ein Kostenbeitrag von zwei Euro erhoben.

Die Historische AG wird eine Schriftenreihe über die behandelten Themen herausgeben. Als erster Band dieser Reihe wird im Herbst 2017 „Die Mühlen der Wedemark“ von Eckhardt Martens erscheinen. Interessenten können sich einen Vorabdruck in der Arbeitssitzung ansehen und auch bestellen. Der Band wird circa 30 Euro kosten. Reinhardt

Tegtmeier-Blanck hat eine Rezension verfasst. An dem Buch Interessierte, die nicht an der Arbeitsitzung teinehmen können, sollten sich mit Reinhardt Tegtmeier-Blanck unter der E-Mail-Adresse tegtmeier-blanck@posteo.de in Verbindung setzen.