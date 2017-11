Arbeitssitzung der Historischen AG Wedemark

Mellendorf. Die Historische AG Wedemark lädt ein zum Treffen in Mellendorf. Diesmal wird über das Thema „Hannover unter französischer Herrschaft“ referiert. Der Veranstaltungsort ist das Gemeindehaus der evangelischen St. Georgskirche in Mellendorf am Kirchweg 3. Termin ist Mittwoch, 29. November, um 19.30 Uhr. Wie immer wird ein Kostenbeitrag von zwei Euro erhoben.