Effektives und unkompliziertes Ganzkörpertraining

Mellendorf. Im Rückenzentrum findet jeden Montag von 19 bis 20 Uhr eine Mischung aus Aroha und Kaha statt. Wer ein effektives und unkompliziertes Ganzkörpertraining sucht, für den ist die Mischung aus Aroha und Kaha vielleicht genau das richtige. Es ist ganz gleich ob Sportanfänger, Kurseinsteiger oder Widereinsteiger, für jedes Fitnesslevel ist etwas dabei. Da die fließenden ineinander gehenden Bewegungen sich in der An-/ und Entspannung abwechseln ist es besonders unkompliziert und entspannt beim Training die trainierten Muskelgruppen. Vor allem sind die zahlreichen großen Muskelgruppen kontinuierlich in Bewegung und verbessern dadurch das Herz-Kreislauf-System. Die angenehme Musik aus Hawaii und Neuseeland erfrischt den Geist und verstärkt die Motivation am Sport. Fragen wenden Interessierte gerne an Telefon (0 51 30) 9 28 04 70.