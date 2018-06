Auf Luthers Spuren in Erfurt

Kirchengemeinde lädt zum Mitfahren ein

Resse. Die Kapernaum-Kirchengemeinde geht wieder auf (Tages-) Reisen. Im letzten Jahr gab es eine Tour auf Luthers Spuren in Wittenberg, am 18. August werden weitere Spuren Luthers in Erfurt gesucht. Ob Augustinerkloster, Krämerbrücke oder mittelalterlicher Stadtkern – in Erfurt, einer der ältesten Städte in Ostdeutschland gibt es viel kennenzulernen.Sabine Meinen hat als stellvertretende Kirchenvorstandsvorsitzende die Fahrt organisiert und freut sich, wenn jung und alt, neue und alte Resser (und auch andere Wedemärker) mitfahren. Die Fahrt inklusive Führung im Erfurter Dom kostet 25 Euro pro Person. Start ist am 18. August um 7 Uhr an der Kirche, Martin-Luther-Straße 10, in Resse. Dort endet die Reise auch gegen 20 Uhr. Die Anmeldung läuft verbindlich über das Kirchenbüro der Kapernaum-Kirche, Telefon (0 51 31) 5 30 08 oder per E-Mail an kg.resse-kapernaum@evlka.de).