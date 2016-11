Auffahrunfall

Essel. Am vergangenen Sonnabend ereignete sich in den frühen Morgenstunden auf der A 7 im Bereich der Gemarkung Essel Fahrtrichtung Hamburg ein Auffahrunfall. Im Nebel fuhr der 49-jährige Fahrzeugführer eines Kleintransporters Fiat Ducato auf

den Lastkraftzug eines 50-jährigen aus Schleswig auf. Dabei wurde der

Transporterfahrer aus Bremerhaven leicht verletzt und wurde in ein

Krankenhaus eingeliefert.