Aufgaben der Bienen

Scherenbostel. Am Donnerstag, 2. November, findet im Drei-Dörfer-Treff ein Vortrag „Ohne Biene stirbt der Mensch“ statt. Christopf Schmieta, Obmann für Bienengesundheit im Imkerverein Wedemark, wird über die vielseitigen Aufgaben der Bienen berichten und was zu tun ist, um deren Exiztenz zu schützen. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr, Am Husalsberg 7.