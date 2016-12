Aufgefundener VW-Bus (T4) nach Diebstahl

Mellendorf. Durch eine Passantin wurde ein geparkter VW-Bus mit halb geöffneter Seitenscheibe auf dem Parkplatz der Postfiliale gemeldet. Vor Ort stellen die Beamten fest, dass das Fahrzeug kurzgeschlossen wurde. Erste Ermittlungen ergaben, dass es in der Zeit vom 7. Dezember, 21.30 Uhr, bis zum 8. Dezember, 10.20 Uhr, in Hannover an der Lange-Hop-Straße entwendet worden ist. Wie lange das Fahrzeug am Fundort gestanden hat, kann zurzeit noch nicht gesagt werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.