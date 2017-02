Ausschusssitzung

Bissendorf. Die 1. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umweltschutz findet am Dienstag, 21. Februar, um 20 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses, Bissendorf, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen der Verwaltung der Ausbau der Kreisstraße 107 „In Wennebostel“ im GT Wennebostel – Ausbaubeschluss zur Herstellung des Fußweges in der Baulast der Gemeinde Wedemark, die Flächennutzungsplanänderung Nr. 12/03 (östlich Schwalbennest) in Negenborn, der Bebauungsplan Nr. 04/28 „Hinrich-Braasch-Straße“ im Gemeindeteil Bissendorf sowie die Gewerbeentwicklung in Nähe der BAB 7.