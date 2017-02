Ausschusssitzung

Bissendorf. Die 2. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Liegenschaftsunterhaltung, Wirtschaft und Personal findet am Donnerstag, 2. März, um 19 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen der Verwaltung die Einführung E-Mobilität in der Gemeinde Wedemark sowie der Antrag der SPD-Fraktion: Kostenermittlung für die Installation von Frischwasserspendern.