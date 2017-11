Ausschusssitzung

Bissendorf. Die vierte öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kinder und Jugendfindet am Dienstag, 5. Dezember, um 20 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen der Verwaltung Information über den Arbeitskreis Inklusion der Kindertagesstätten, die Evaluation der Kooperation des Hortes Bissendorf mit der oGTS Bissendorf, der Antrag der SPD-Fraktion: mehr Transparenz bei Kinder- und Jugendinteressen in Ratsvorlagen sowie der Erlass einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018.