Ausschusssitzung

Bissendorf. Die fünfte öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kinder und Jugend findet am Dienstag, 27. Februar, um 20 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen der Verwaltung die Erhöhung der Wochenarbeitszeit der Fachkräfte im Hort Bissendorf aufgrund der Aufgaben als Kooperationspartner der Ganztagsgrundschule Bissendorf, die Satzung zur Änderung der Satzung über die Kindertagespflege in der Gemeinde Wedemark, die Änderung der Satzung über die Festlegung von Schulbezirken für die in der Trägerschaft der Gemeinde Wedemark stehenden Schulen sowie die Aufhebung des Jugendtreffs Abbensen.