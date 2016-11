Außenspiegel beschädigt

Gilten. In der Zeit zwischen Sonnabend, 17 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, wurden sowohl am Kirchende als auch an der Lindenstraße in Gilten bei jeweils einem Pkw ein Außenspiegel beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.