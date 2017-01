Dietrich Gürtlers suggestive Landschaften

Resse. Unter dem Titel „Dietrich Gürtlers suggestive Landschaften“ werden Aquarelle und Ölbilder in der nächsten Ausstellung im Mooriz gezeigt. Die Ausstellung läuft vom 2. Februar vis zum 17. April. Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Die Vernissage ist am Sonntag, 19. Februar, um 12 Uhr. Der Künstler wird anwesend sein. Der Eintritt ist frei.Dietrich Gürtler, wohnhaft in Braunschweig, wurde 1937 in Liegnitz/Niederschlesien geboren. Während eines einjährigen Aufenthaltes als German Assistent an der Grammar School in Falmouth/Cornwall lernte er die archaische Landschaft des englischen Südwestzipfels kennen. Er liebte sie sofort. Seitdem hat ihm Cornwall ständig zu seiner künstlerischen Tätigkeit inspiriert und zu einem sehr subjektiven Landschaftsmaler verschiedener Länder Europas gemacht. Gürtler erhielt mehrere Preise und Auszeichnungen. Im Jahr 2005 waren seine Bilder Teil des 10. Offenen Kunstpreises der Jean-Gebser-Akademien in Leipzig.