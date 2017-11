Ausstellung in der Brelinger Mitte

Brelingen. Mit dem Thema „Was bringt mich aus dem Gleichgewicht, was hält mich in der Waage“ haben sich Schüler des neunten Jahrgangs beschäftigt. Sie haben das Kunstprofils des Gymnasiums Mellendorfs gewählt und mit ihrer Lehrerin ein halbes Jahr das Thema von vielen Seiten beleuchtet. Ein sehr persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema, berührende Bilder und Skulpturen sind entstanden. Sie geben Einblick in die junge Generation ihre Wünsche, Hoffnungen und Reliencen. Am Freitag, 1. Dezembe, wurde die Ausstellung eröffnet. Die Ausstellung wird noch eine weitere Woche zu sehen sein bis einschließlich 2. Advent.