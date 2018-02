Ausstellungseröffnung am 2. März im Mooriz

„Moore, Klimaschutz und Paludikultur“ des Greifswald Moor Centrums ist zu sehen

Resse. Nasse Moore sind Klimaschützer. In ihren Torfen speichern sie zweimal mehr Kohlenstoff als die gesamte Biomasse aller Wälder der Erde. Gleichzeitig lassen sie sich nachhaltig nutzen – durch Paludikultur (lat. palus - Sumpf). Unter diesem Thema steht die Ausstellung „Moore, Klimaschutz und Paludikultur" des Greifswald Moor Centrums.Bisher werden Moore für land- und forstwirtschaftliche Nutzung meist trockengelegt. In derFolge degradieren die Böden, sacken und gehen teilweise als Flächen für Nutzung verloren.Gleichzeitig setzen die organischen Böden den bisher in ihnen gebundenen Kohlenstoff inbeträchtlichen Mengen als Treibhausgas in die Atmosphäre frei. Moore haben daher eineimmense Bedeutung für den Klimaschutz. Paludikultur ist die nachhaltige Nutzung nasser Moore – eine noch neue Kunst, die einfallsreich ist und für unsere Zukunft Großes vorhat. Die Ausstellung zeigt, was damit gewonnen werden kann: Biomasse von nassen Mooren ließe sich umwelt- und klimaschonend ohne Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion verwerten, etwa als Futter oder Rohstoff für Baumaterialien, Verpackung- und energetisch als Heizmaterial. Dadurch würde das Klima doppelt geschützt: durch den Ersatz fossiler Rohstoffe und die Reduzierung von Treibhausgasemissionen.Die Ausstellung zeigt die Problematik bisheriger Moornutzung und die Lösung zum Erhaltnasser Flächen in Texten, Bildern und einem Modell. Zu sehen sind Beispiele für die Nutzungvon Rohrkolben als Dämmmaterial, von Seggen und Rohrglanzgras als Pellets und vonTorfmoos als Torfersatz im Gartenbau. Die Ausstellung wurde erstellt im Rahmen von MoorDialog – einem Projekt der Nationalen Klimaschutzinitiaitve. Die Ausstellung wird am Freitag, 2. März, um 18 Uhr mit Erläuterungen zu den einzelnen Ausstellungstafeln und Exponaten von ehrenamtlichen Mitarbeitern des Mooriz eröffnet. Der Eintritt ist frei. Ausstellungsdauer bis Mitte April.Wieder Verkauf torffreier ErdeParallel zur Ausstellung bietet das Mooriz diesem Jahr bereits zum fünften Mal torffreie Erde von aha (Abfallentsorgungsgesellschaft Region Hannover) zum Verkauf an. Dabei handelt es sich um Erde, für die Kompost verwendet wird, der aus den Bioabfällen der Bürger produziert wird. Denn mit dem Abbau von Torf verschwinden Lebensräume für seltene Tier- und Pflanzenarten wie das Birkhuhn oder der Sonnentau. Intakte Moore speichern das Klimagas Kohlendioxid, abgetorfte Moore setzen es frei. Allein in Deutschland setzt die Torfgewinnung jährlich rund zwei Millionen Tonnen CO2 frei. Moorschutz ist daher auch Klimaschutz und die Verwendung torffreier Erde ein guter Beitrag zum Umweltschutz. Der Verkauf startet rechtzeitig zur Garten- und Pflanzzeit ab 24. März.Das Mooriz ist mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet, die Geschäftsstelle mittwochs bis freitags 11 bis 17 Uhr unter Telefon (0 51 31) 4 79 97 44 erreichbar. Eintritt frei.