Ausstellungseröffnung Frisch und Frei

Schüler des Gymnasiums zeigen Werke bei Tischlerei Kreft

Mellendorf. Die Bürgergalerie der Gemeinde Wedemark schwärmt aus und zeigt Frisch und Frei bei einem Wedemärker Gastgeber. Die Schüler des Leistungskurses Kunst Gymnasium Mellendorf unter der Leitung von Silvia Beins werden für neun Tage ihre Arbeiten aus zwei Jahren Unterricht in der Tischlerei Kreft zeigen.Im Herbst 2017 musste sich die Bürgergalerie aus dem Rathaus verabschieden, um Platz zu machen für dringend benötigte Büroräume. Unter der Überschrift Frisch und Frei hatten vorher fünf Jahre lang die Leistungskurse Kunst im Rathaus der Gemeindeverwaltung ihre Arbeitsergebnisse gezeigt. Die Schüler des Leistungskurses Kunst haben sich deshalb auf die Suche nach einem neuen Ort für ihre Präsentationen gemacht. Gemeinsam mit Angela von Mirbach, Kulturbeauftragte der Gemeinde Wedemark, fanden sie einen Gastgeber für diese Ausstellungsserie. Matthias Kreft konnte für die Idee gewonnen werden. Nun wird erstmalig am Donnerstag, 8. März, um 18 Uhr „Frisch und Frei“ in der Tischlerei Kreft eröffnet.