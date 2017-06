Ausstellungseröffnung –Beteiligungsprozess Mühlengrund

Ideen von Kindern und Jugendlichen werden vorgestellt

Mellendorf. Im Rahmen des Aktionsplans der „Kinderfreundlichen Kommune“ eröffnet am Dienstag, 13. Juni, um 17 Uhr Bürgermeister Helge Zychlinski die Ausstellung „Plan K“ im Rathaus der Gemeinde Wedemark. Gezeigt werden die Ergebnisse der Kinder- und Jugendbeteiligung für die Bauleitplanung zum Baugebiet „Mühlengrund“.„Kinder haben ein Recht auf Beteiligung. Gerade wenn es um die Mitgestaltung ihres Lebensumfeldes geht. Für uns als kinderfreundliche Kommune ist dieses Projekt ein sehr wichtiger Baustein unseres Maßnahmenkataloges. So ermöglichen wir Kindern, sich aktiv bei der Baulandgestaltung und Gemeindeentwicklung einzubringen“, erklärt Bürgermeister Helge Zychlinski. Die Ergebnisse sollen in die Bauleitplanung einfließen.Gezeigt werden Bilder, Fotos, Skizzen, Modelle und Filme, die den Verlauf und die Ergebnisse der Baulandgestaltung dokumentieren. Die Ausstellung kann bis zum 11. August im Rathaus besichtigt werden. Als dritte Kommune in Niedersachsen erhielt die Wedemark das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“. Damit wurde der engagierte Einsatz der Kommune für die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte des Kindes ausgezeichnet. Das Siegel vergibt der von UNICEF Deutschland und dem Deutschen Kinderhilfswerk getragene Verein „Kinderfreundliche Kommunen“.