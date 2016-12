Automaten aufgebrochen

Mellendorf. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 20 und 6 Uhr, brachen unbekannte Täter bei der Araltankstelle sowie der Essotankstelle an der Kaltenweider Straße in Mellendorf die Münzautomaten der Hochdruckreiniger auf. Geld wurde nicht entwendet, da die Automaten am Vorabend geleert worden waren. Es entstand ein Sachschaden von jeweils 200 Euro.