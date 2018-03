Babymassgekurs in Mellendorf

Mellendorf. Am Freitag, 6. April, startet in Mellendorf wieder ein Babymassagekurs. Mütter und Väter können hier in entspannter Atmosphäre die indischen Babymassage erlernen und ihren Babys eine genussvolle Zeit schenken. Der Kurs findet an fünf Freitagen vom 6. April bis zum 4. Mai in der Zeit von 10 bis 11 Uhr statt. Es sind noch Plätze frei. Infos/Anmeldung: Nadine Biester, Telefon (01 74) 5 87 52 66. Veranstaltungsort ist die Ergotherapiepraxis Mente-Ranz.